شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز ينفصل عن زوجته بسبب فضائحها الأخلاقية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفصل النجم الجزائري رياض محرز عن زوجته البريطانية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن محرز سئم من التصرّفات غير الأخلاقية للزوجة ريتا جوهال، وفضائحها المُتكرّرة، لذلك أقدم على قرار الطلاق، كما أكد أحد الأصدقاء المُقرّبين من لاعب مانشستر سيتي.
وأشارت إلى أن محرز ظهر برفقة فتاة باسم تايلور وارد، في الفترة الأخيرة، تزاول مهنة عرض الأزياء، وتنحدر من أب اسمه أشلي وارد، يختصّ حاليا في تجارة الأعمال، وقد سبق له أن مارس رياضة كرة القدم، وارتدى زيّ الفريق المحلي مانشستر سيتي ما بين 1989 و1991. وأمّ اسمها داون وراد، احترفت سلفا نشاط عرض الأزياء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رياض محرز ينفصل عن زوجته بسبب فضائحها الأخلاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.