الجونة يستدرج دجله في عقر داره

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جدة - عمرو شويل يستضيف الجونة نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.
يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.
وطالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بحصد نقاط المباراة الثلاث فى ظل فارق النقطة بين الفريقين بجدول الدوري مما يزيد من أهمية تخطى عقبة دجلة للتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة،ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة مكون من :" محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان".
على الجانب الأخر شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة استثمار الدفعة المعنوية التى حصل عليها الفريق بعد نقطة الزمالك لتحقيق فوزاً مهماً الليلة ، ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام الجونة مكون من : "محمد عبد المنصف - بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – يعقوبو -محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو - حسام عرفات-رجب عمران".
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