اليوم.. الزمالك يعلن «كلمته الأخيرة» حول المشاركة في السوبر الإفريقي بقطر

يسدل الستار اليوم، الثلاثاء، على أزمة مباراة السوبر الإفريقي، والتي أعلن الزمالك في أكثر من مناسبة رفضه خوضها بسبب إقامتها في قطر.

وكان من المقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي في أكتوبر الماضي، إلا أن أزمة نهائي دورى الأبطال بين الترجي والوداد المغربى تسببت في تأجيل المواجهة، قبل أن يعلن المكتب التنفيذي للكاف إقامة مباراة السوبر في قطر خلال الاجتماع الذي عقد فى منتصف نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وستقام مباراة السوبر الإفريقي، والتي ستجمع بين الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي، حامل لقب دوري الأبطال، في الـ 14 من فبراير القادم، وستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

الزمالك سيعلن مشاركته في السوبر

وصرح الإعلامي هاني حتحوت بأن الزمالك سيكشف عن موقفه بشأن خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر اليوم، الثلاثاء.

وقال حتحوت، خلال برنامجه "الماتش" المذاع على فضائية "صدى البلد" أمس الإثنين، إن الزمالك سيعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.

وأضاف الإعلامي أن إسماعيل يوسف، سيترأس بعثة نادي الزمالك، التي ستطير إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأيام المقبلة، لخوض لقاء السوبر الأفريقي.

عقوبات قاسية

وذكرت وسائل إعلامية أنه في حالة عدم مشاركة الزمالك في السوبر الأفريقي، فسيكون عرضة لعقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتشير لائحة السوبر الأفريقى أنه فى حالة انسحاب بطل الكونفدرالية من المشاركة فأنه سيعاقب بالحرمان من المشاركة فى أى مسابقة ينظمها الكاف لمدة 3 نسخ متتالية، بجانب التعرض لأقصى عقوبة مالية من جانب الكاف.

تسلسل زمني

وفي 27 مايو من العام الماضي، وبعد دقائق قليلة من تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، قال مرتضى منصور إنه يرفض خوض مباراة السوبر في دولة قطر.

وفي نوفمبر الماضي، صرح مرتضى منصور لإذاعة IFM التونسية بأنه يرحب بخوض مباراة السوبر في تونس مفضلاً المشاركة في البطولات العربية في حالة عقابه من الاتحاد الأفريقي.

وفي نفس الشهر، أكد رئيس نادي الزمالك أن الحالة الوحيدة للتراجع عن قرار مجلس الإدارة برفض خوص السوبر، وهو طلب الدولة المصرية مشاركة الفريق في اللقاء.

وأضاف منصور أنه وقتها سيتم التراجع عن قرار المجلس، وخوض المباراة، احترامًا لقرار الدولة.

Advertisements

وفي الـ 12 من يناير الماضي، أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أعلن خلاله تمسكه بقراره برفض مواجهة الترجي في دولة قطر.

وقال الزمالك في بيانه: "يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة"

وأكد الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرفق به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده وأحفاده.

من جانبه، رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على بيان نادي الزمالك، حيث قال: "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

وفي الـ 17 من يناير الماضي، أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا لنادي الزمالك يطالبه فيه بإرسال قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وطلب الكاف من الزمالك إرسال قائمة لاعبيه قبل يوم 31 يناير، مهدداً أن عدم إرسال القائمة قبل هذا الموعد يعني انسحاب الفريق من المباراة.

وفي الـ 30 من نفس الشهر، أرسل الزمالك القائمة الأفريقية لمباراة السوبر وتضم 28 لاعباً، إلى جانب 15 فرداً من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى.

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، إنه ينتظر قرار الدولة المصرية بشأن خوض مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي.

وقال منصور، في تصريحات لقناة الزمالك: "ننتظر قرار الدولة المصرية الأخير بشأن مباراة السوبر لو وافقوا وقالوا نسافر هنسافر على الفور"، مؤكداً أن قرار الدولة سيكون نافذاً "سواء بالموافقة أو الرفض".

وأوضح منصور أن مسألة خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر تنقسم إلى شقين، الأول جنائي وسياسي والثاني رياضي، مضيفاً: "معي 12 اسمًا من المتآمرين، وقدمت الملف للنائب العام، وكل المستندات والتسجيلات موجودة".

وتابع: "هناك رسائل تم إرسالها على هاتفي ومليئة بالسباب لكل الناس، وتسريب عقود اللاعبين، كل هذا يفعله ضابط المخابرات القطري واسمه أبو سنيدة، وهناك رسائل مسجلة بها تهديد للاعبين والجهاز الفني بالقتل".

وأشار إلى أن الشق السياسي هو قناة الجزيرة القطرية، موضحاً أنها تعمل دائماً على إسقاط الدولة المصرية.

وأضاف: "وزير الخارجية سامح شكري قال إن قطر تمول الإرهاب، وهناك رسائل واضحة وصريحة بالتهديد بالقتل، إذًا بعد كل هذا يا جماهير الزمالك تريدون أن تذهبوا لهذه الدويلة".

واختتم منصور تصريحاته بالقول: "الاتحاد الإفريقي (كاف) ملزم بالحصول على تعهد من أمير قطر ووزير الرياضة بتأمين بعثة الزمالك".

وفي الثاني من فبراير الجاري، كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن رئيس الكاف، أحمد أحمد، أبلغ ناديه بعدم إقامة السوبر الأفريقي إذا لم تتعهد قطر بحماية بعثة النادي الأبيض.