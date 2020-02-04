شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش عرضًا للتأمين على لاعبيه ضد الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو الأهلي عرضًا من إحدى الشركات للتأمين على اللاعبين، خاصة بعد زيادة معدل الإصابات بين نجوم الفريق الأحمر، وتقدمت إحدى شركات التأمين بعرض في هذا الشأن، وهو الأمر الذي تناقشه الإدارة الحمراء في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارًا بخصوص العرض سواء بالموافقة عليه أو تأجيل الأمر لوقت لاحق.

وعلى صعيد آخر يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق للتشكيلة الأساسية في مواجهة بيراميدز، بعد غيابه عنها في مباراة الهلال السوداني، حيث جاء استبعاد الدولي التونسي لرؤية فنية وهي أن فايلر المدير الفني للأهلي كان يرغب في غلق الجبهة اليسرى بأيمن أشرف الذي يُجيد النواحي الدفاعية أكثر من معلول، إلا أن معلول تلقى وعدًا من الجهاز الفني بالعودة للتشكيلة الأساسية في مواجهة بيراميدز.

ويواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ومنح الجهاز الفنى للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الأحد الماضي بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستأنف الفريق تدريباته بعدها استعداداً لبيراميدز.

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