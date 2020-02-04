شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن إقامة حفل تكريم للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، التراجع عن إقامة حفل تكريم للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.. ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن المنتخب حصل على أعلى تكريم عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي منح الجهاز الفني والمنتخب وسام الجمهورية.

كان المنتخب نجح بقيادة شوقي غريب في الفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وتلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب عرضًا لخوض دورة ودية دولية في دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل وتحديدًا في الفترة من 23 حتي 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليًا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة أنه يمتلك عروضًا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بين الثنائى أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك لضم أحدهما لقائمة أولمبياد طوكيو 2020.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لقائمة الفراعنة الصغار فى أولمبياد طوكيو، حال موافقة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الإنجليزى، كما سيضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى.

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والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤخرًا الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى لكرة القدم، بقيادة شوقى غريب، بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة استعدادات المنتخب الأولمبى لطوكيو 2020.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى عن برنامج المنتخب القومى تحت 23 سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد البطولة الافريقية.

و شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الحيد لطوكيو 2020 لرفع اسم مصر عالياً، موضحا أنه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفنى من أجل حلم الميدالية الأولمبية.

فيما أوضح شوقى غريب أن المنتخب الأولمبى بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولى فى شهرى مارس ويونيو وقبل السفر الى طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من 23 يوليو 2020.

وأكد غريب أن الجهاز الفنى سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان على مستواهم الفنى مع أنديتهم ومدى جاهزيتهم لحلم الأولمبياد.