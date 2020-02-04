شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الحرس غدا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري الفريق، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا لقائمة المباراة عقب غيابهم عن مباراة أول أغسطس الانجولي الماضية، بعدما قرر كارتيرون إراحتهم من المباراة خوفًا من تعرضهم للإجهاد من ضغط المباريات.

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ويتميز الزمالك بكثرة الجاهزين في بعض المراكز في مقدمتها مركز حراسة المرمي حيث يضم الرباعي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش العائد من الإصابة الطويلة والذي تم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومحمد عواد ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الاوليمبي وافضل حارس في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر مؤخرًا.