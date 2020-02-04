رياضة | ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي مهدد بفقدان عرش هدافي الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صام النجم الأرجنتيني وأسطورة فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي عن التهديف خلال مواجهتي فريقه السابقتبن في الدوري الإسباني في الجولتين 21 و22 ضد فالنسيا وليفانتي على الترتيب.

وفشل ميسي في تسجيل أي أهداف خلال المواجهة الأولى ضد فالنسيا، والتي خسرها البارسا بهدفين دون رد، ثم المواجهة الأخيرة مساء أمس ضد ليفانتي، التي فاز بها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وقام الليو بتسديد 21 كرة خلال المواجهتين، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك، ليتجمد رصيد أهدافه عند 14 هدفاً حتى الآن.

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وسدد ميسي 11 تسديدة خلال مواجهة فالنسيا، فيما سدد 10 تسديدات ضد ليفانتي، دون تسجيل أهداف.

وبالرغم من صيام ميسي عن التهديف، إلا أن مستواه وآدائه في الملعب يعد الأبرز بين زملائه، لاسيما خلال مواجهة ليفانتي الأخيرة، والتي صنع خلالها هدفين للنجم الشاب أنسوا فاتي.

ورفع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أهدافه لـ13 هدفاً، بفضل هدف فوز فريقه الوحيد ضد أتليتيكو مدريد السبت الماضي، ليقلص الفارق بينه وبين ميس لهدف وحيد.

يذكر أن ميسي غاب عن بعض مباريات فريقه خلال إفتتاحية الموسم بسبب الإصابة.

