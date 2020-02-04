رياضة | الفيديوهات سلاح فايلر لفك عقدة بيراميدز في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيديوهات سلاح فايلر لفك عقدة بيراميدز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري رنيه فايلر لمواصلة الزحف نحو لقب الدوري الـ41 عندما يواجه بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء الخميس المقبل حيث يسعى الأحمر لفك عقدة المنافس القوي الذي تمكن من هزيمة الأحمر في الموجهات الثلاثة الأخيرة في المسابقة المحلية.

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الفيديوهات سلاح فايلر أمام بيراميدز

ويستعين السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بعدد من مباريات بيراميدز فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة وإف سى مصر، بالإضافة إلى مبارتي الفريق الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيرى، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.

الأهلي يغرد وحيدا في ترتيب الدوري

يذكر أن الأهلى يتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد خوض 12 مباراة فى المسابقة المحلية حقق الفريق الأحمر الفوز في جميعهم حيث يتطلع الشياطين الحمر لمواصلة الزحف نحو اللقب الـ41 في تاريخ المارد الأحمر