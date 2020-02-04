رياضة | أهداف نابولي وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف نابولي وسامبدوريا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نابولي فوزا غاليا من ملعب مضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء أمس الاثنين في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وتقدم نابولي بهدفين حملا توقيع اركاديوز ميليك وإليف إلماس ولكن سامبدوريا لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق فابيو كوالياريلا في الدقيقة 26 ومانولو جابياديني من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

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لكن قبل سبع دقائق من نهاية المباراة سجل دييجو ديم الهدف الثالث لنابولي، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أحرز درايس ميرتينز الهدف الرابع من خطأ قاتل لحارس سامبدوريا إيميل أوديرو.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 30 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة في المركز الـ16.