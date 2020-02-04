رياضة | عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بوادر الغضب على مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب الإصابات التي تضرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم قدرته للملعب حتى هذه اللحظة.



الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، تعرض لإصابة بالقدم خلال تدريبات الفريق الجماعية أمس بالمدينة الرياضية، رغم أنه عائد من إصابة مؤخرًا.

ولم يستطيع المهاجم الفرنسي، استكمال المران رغم محاولته للإستجابة، إلا أنه لم يشارك وخرج حسبما أعلن النادي الكتالوني دون تحديد فترة الغياب.