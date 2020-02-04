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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شوقي غريب يضع شرطا لاختيار لاعبي مصر في أولمبياد طوكيو
الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اشترط شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن يحصل اللاعبون على فرصة كافية للمشاركة مع فرقهم، من أجل اختيارهم للانضمام إلى قائمة "الفراعنة" في أولمبياد طوكيو 2020.
وأكد غريب في تصريحات تلفزيونية، أنه لا بد من مشاركة أي لاعب مع فريقه حتى يتم الحكم على مستواه، ومن ثم يتم وضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم الاختيار من بينهم.
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مشاركة اللاعبين مع فرقهم تسهم في رفع معدل اللياقة البدنية لهم، وتكسبهم حساسية المباريات.
وأعرب غريب عن سعادته بمنح الأندية فرصة للاعبي المنتخب الأولمبي للإعارة والمشاركة مع فرق أخرى، حتى نهاية الموسم، حفاظا على فرصهم في المشاركة بالأولمبياد.
وتابع: "هناك اجتماعات متواصلة مع أعضاء الجهاز الفني لحين اختيار القائمة الأنسب في المرحلة المقبلة".
وكان شوقي غريب قد أعلن في وقت سابق، اختيار محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن اللاعبين الـ3 الكبار بقائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.
وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت على أرضه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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