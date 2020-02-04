اتحاد الكرة عن «تأجيل القمة» :لم يتم إبلاغنا رسميا بإغلاق استاد القاهرة

قال "وليد العطار"، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري ، إنه لم يتم إبلاغه بإغلاق "ستاد القاهرة"، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وتابع "العطار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد": سمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصل لاتحاد الكرة أي إخطار رسمي، موضحا أنه لن يتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق ستاد القاهرة للصيانة، فلكل مقام مقال.

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ونفى العطار ما تردد بشأن إمكانية تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، والتي تأتي بعد أربعة أيام فقط من لقاء الفريقين في السوبر المصري بالإمارات، المقرر له في 20 فبراير.