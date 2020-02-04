جمال الغندور : مصر ستكون أول دولة إفريقية تطبق تقنية الـ "VAR"

قال الكابتن "جمال الغندور"، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، أن هناك دوافع لتكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الـ"VAR"، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد عليها في جميع مباريات الدوري المصري .
وتابع "الغندور" خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "on sport" : بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما، لدى الحكام والمسؤولين دافع كبير ويعملون أكثر من 12 ساعة يوميا حتى تكون مصر أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو
وأضاف : سيظهر الفار في الدوري خلال الوقت الذي نكون فيه على استعداد لتطبيقه وحين نحصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم على القدر الكافي من رخص الحكام، سواء حكم الساحة أو حكم الفار أو حكم الفار المساعد
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