شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بعثة الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر لـ50 فردًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بزيادة عدد أفراد بعثة الفريقين إلى 50 فردًا بدلاً من 40 كما كان الحال في مباريات السابقة التى أقيمت بين الفريقين فى الإمارات، حيث سيتحمل مجلس أبو ظبى الرياضى تكلفة سفر 50 فردًا لكل فريق بواقع 20 تذكرة بيزنس و30 سياحية لكل فريق.

ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي أيضًا تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد، علي أن يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باختيار الطاقم بنفسه.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري والمقرر إقامتها باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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جاء قرار استبعاد الحكام العرب من إدارة السوبر المصري علي الرغم من تواجد حكام النخبة الأوروبيين في معسكر إعداد خلال الشهر الجاري استعدادًا لكاس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل وفضل اتحاد الكرة بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أي حكام من جنسيات مختلفة بعيدًا عن الحكام العرب بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب في تشجيع الأهلي والزمالك وبدأ الغندور في البحث عن حكام مميزين من الحكام الاجانب سواء من آسيا أو أمريكا الجنوبية وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.