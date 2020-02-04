شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج أمام الصفاقسى التونسى فى البطولة العربية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، اليوم الثلاثاء، مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها مدينة الشارقة الإماراتية وتستمر حتى يوم 12 فبراير الجارى بمواجهة الصفاقسى التونسى.

ويقع فريق سبورتنج السكندرى فى هذه البطولة بالمجموعة الأولى بجانب كل من الصفاقسى التونسى وجامعة نورة السعودى والشارقة الإماراتى .

وتضم المجموعة الثانية أندية كل من، المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى وتلدرة السورى والوصل الإماراتى.

ويحصل فريق سبورتنج على راحة من المباريات يومى الأربعاء والخميس، على أن يلتقى جامعة نورة السعودى الجمعة، قبل أن يختتم مشوار الدور الأول بمواجهة الشارقة الإماراتى السبت .

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فيما تشهد لقاءات اليوم الثلاثاء منافسة بين كل من بخلاف مباراة سبورتنج، تلدرة السورى مع المجمع البترولى الجزائرى والأهلى البحرينى مع الوصل الإماراتى .

أما لقاءات الغد الأربعاء فتشهد منافسة بين كل من، تلدرة السورى مع دى لا سال الأردنى والمجمع الجزائرى مع الوصل الإماراتى والصفاقسى التونسى مع الشارقة الإماراتى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة الخميس وتستكمل منافسات الدور الأول على مدار يومى الجمعة والسبت.

تشهد لقاءات الجمعة مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الوصل الإماراتى ودى لاسال الأردنى مع الأهلى البحرينى وجامعة نورة السعودى مع سبورتنج المصرى، وتشهد لقاءات السبت مواجهات بين كل من تلدرة السورى مع الأهلى البحرينى ودى لاسال الأردنى مع المجمع الجزائرى والصفاقسى التونسى مع جامعة نورة السعودى وسبورتنج مع الشارقة الإماراتى.

فيما تحصل جميع الفرق المشاركة على راحة من المباريات الأحد المقبل، قبل أن يقام ربع النهائى الإثنين المقبل ثم نصف النهائى الثلاثاء، على أن تختتم المنافسة الأربعاء.