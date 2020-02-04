ريال مدريد يستغل خلاف مبابي وتوخيل ويجهز 250 مليون إسترليني

الثلاثاء 4 فبراير 2020

فى الوقت الذى يسود فيه الغموض على مستقبل النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان، يبدو أن العملاق الاسباني ريال مدريد يحاول استغلال الأمر بأفضل طريقة.



ودخل مبابي فى خلاف مع المدرب الألماني توماس توخيل فى مباراة الفريق الأخيرة أمام مونبيليه السبت الماضي الذى فاز بها البي إس جي بثلاثية نظيفة، وذلك بعد استبداله.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، نقلاً عن تقارير إسبانية، أن ريال مدريد يجهز 250 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم مبابي، فى الوقت الذى يرغب خلاله لاسان جيرمان فى تمديد عقد لاعبه.

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ويخطط ريال مدريد منذ فترة كبيرة فى ضم مبابي الفائز بكأس العالم الاخيرة، ليكون مستقبل النادي الملكي، فى الوقت الذى ذكرت فيه تقارير سابقة أن علاقة اللاعب بمواطنه زين الدين زيدان جيدة.

وكان توخيل قد أكد فى تصريحات صحفية، ان مبابي لا يرغب في الخروج من باريس سان جيرمان قائلا: "لا أعتقد أن الواقعة التى حدثت ستجعل مبابي يرحل، لا يوجد أى مشكلة شخصية بيني وبين مبابي".

جدير بالذكر أن مبابى لعب 25 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انطلاق الموسم بجميع المسابقات وسجل خلالهم 22 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

كانت تقارير صحفية إسبانية، قد إشارت إلى ان الدولى الفرنسى كيليان مبابى رفض راتباً سنوياً بقيمة 36 مليون يورو من قبل إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده المنتهى فى يونيو 2022.