شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء غدا بإستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الفريق ، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ومن المقرر ان يعلن اليوم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ومن المنتظر ان تشهد القائمة عودة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وحازم امام وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا لقائمة المباراة عقب غيابهم عن مباراة اول اغسطس الانجولي الماضية ، بعدما قرر كارتيرون اراحتهم من المباراة خوفا من تعرضهم للاجهاد من ضغط المباريات.

ويتميز الزمالك بكثرة الجاهزين في بعض المراكز في مقدمتها مركز حراسة المرمي حيث يضم الرباعي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش العائد من الإصابة الطويلة والذي تم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومحمد عواد ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الاوليمبي وافضل حارس في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر مؤخرا.