شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب قطبي الكرة بزيادة عدد أفراد بعثة الفريقين في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بزيادة عدد أفراد بعثة الفريقين إلى 50 فردا بدلا من 40 كما كان الحال فى مباريات السابقة التى أقيمت بين الفريقين فى الإمارات، حيث سيتحمل مجلس أبو ظبى الرياضى تكلفة سفر 50 فردا لكل فريق بواقع 20 تذكرة بيزنس و30 سياحية لكل فريق.

ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي أيضا تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل على ستاد محمد بن زايد، علي أن يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باختيار الطاقم بنفسه..وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري والمقرر اقامتها باستاد محمد بن زايد بالامارات.

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جاء قرار استبعاد الحكام العرب من إدارة السوبر المصري علي الرغم من تواجد خكام النخبة الاوروبين في معسكر اعداد خلال الشهر الجاري استعدادا لكاس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل وفضل اتحاد الكرة بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أي حكام من جنسبات مختلفة بعيداً عن الحكام العرب بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب في تشجيع الاهلي و الزمالك وبدا الغندور في البحث عن حكام مميزين من الحكام الاجاتب سواء من اسيا او امريكا الجتوبية وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.