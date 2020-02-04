شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى بعد معادلة أسطورة الشواكيش: نتاج 4 مواسم من العطاء والاجتهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد شديد قناوى، لاعب فريق الإنتاج الحربى، عن سعادته بوصوله للعب 119 مباراة متتالية فى بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، معادلا رقم حسن الشاذلى، أسطورة الشواكيش وهداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية، مؤكدًا أن الوصول لهذا الرقم هو أربع مواسم من العطاء والاجتهاد والصبر.

وقال قناوى، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله على وصولى للرقم التاريخى مع الأيقونة الراحل كابتن حسن الشاذلى، بعد أربع مواسم من العطاء والاجتهاد والصبر، ربنا كرمنى لوصولى للرقم التاريخى 119 مباراة متتالية".



أحمد شديد قناوى

وسجل أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربي والأهلي السابق، اسمه في ذاكرة الكرة المصرية بحروف من ذهب بعدما استطاع النجم المخضرم من معادلة إنجاز الراحل حسن الشاذلي هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية بالدوري المصري برصيد 119 مباراة.

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واستطاع شديد قناوي معادلة إنجاز الشاذلي الذي لعب 119 مباراة متتالية في المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العامـ والتي انتهت بالتعادل السلبي ويملك قناوي فرصة تاريخية بالانفراد بالرقم القياسي بمفرده بزيادة رصيده من بنك المباريات.

ويرتبط قناوي بتعاقد يستمر لنهاية الموسم الجاري، وترغب إدارة الإنتاج الحربي في تمديد تعاقده قناوي لاسيما أنه من العناصر المؤثرة في نتائج الفريق وتلقي عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.

ولعب شديد قناوي كلا المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان في موسم 2016/2017 والإنتاج الحربي ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و10 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التي خاضها في الاربع مواسم 119مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلاً عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.