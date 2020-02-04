الزمالك يُعيد طارق حامد وساسى أمام حرس الحدود لضبط إيقاع الوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة ثنائى الأبيض طارق حامد وفرجانى ساسى، لقيادة خط الوسط فى مباراة الفريق أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

كارتيرون منح الثنائي راحة من مباراة اول أغسطس الإنجولي الماضية والتي تعادل فيها الزمالك سلبيًا، خوفًا من تعرضهما للإجهاد من ضغط المباريات خاصة أن الفريق مقبل على مباريات صعبة في شهر فبراير الجاري، حيث سيواجه الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير، يليه مواجهتين مع الأهلى يومى 20 فبراير و24 من نفس الشهر في السوبر المصري والدوري على التوالي.

كما يرغب كارتيرون من خلال عودة الثنائي لتشكيل المباراة، لضبط إيقاع وسط الملعب، بعدما وضح تأثر الفريق بغياب الثنائي في مباراة أول أغسطس، وكذلك كان غياب طارق حامد عن مباراة دجلة في الأسبوع الـ 15 للدوري أحد أسباب التعادل وخسارة نقطتين في سباق المنافسة الدوري.

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وفضل الفرنسي كارتيرون منح لاعبيه الأساسيين راحة من رحلة أنجولا والتي عاد الفريق منها فجر اليوم، بعدما كان ضمن الفريق التأهل الي دور الـ 8 رسميا من الجولة الخامسة، حيث منح الفرنسي راحة لكل من: محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وطارق حامد وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي وشيكابالا، ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، ويحتل الزمالك المركز الـ 5 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا ودخل مرماه 10 أهداف، ويتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي الزمالك في الدوري برصيد 5 أهداف.