نابولي ينجو من فخ "سمبدوريا" ويحصد فوزاً معقداً

تمكن نابولي من حصد النقاط الكاملة عقب فوزه في مباراة معقدة أمام مستضيفه سمبدوريا (4-2) الإثنين لحساب منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



,على ملعب "لويجي فيراريس"، بصم الضيوف على بداية مثالية بعد تسجيلهم لهدفين متتالين ومبكرين عبر كل من البولندي أريك ميليك (3) وإلجيف إلماس (16)، ثم عاد أصحاب الأرض من بعيد بتذليل الفارق في مرحلة أولى بهدف القائد القيدوم فابيو كوالياريلا من تسديدة رائعة على الطائر (26).



ومن ثم إحراز التعادل عبر مانولو غابياديني من ركلة جزاء (73)، غير أنّ البديل دييغو ديمي منح أبناء الجنوب الإيطالي التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثالث (83)، ليأتي الدور على البلجيكي درايس ميرتنس الذي استثمر خروجاً متهوراً من حارس سمبدوريا وأمّن نقاط المباراة بتوقيع الهدف الرابع (90+7).



بهذا الانتصار الثمين رفع نابولي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، في حين توقف رصيد سمبدوريا عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.



وسيكون لاتسيو ثالث الترتيب (49 نقطة) مرشحاً لافتكاك الوصافة من إنتر ميلان (51 نقطة) في حال تحقيقه الفوز في مواجهته المؤجلة من المرحلة 17 أمام ضيفه فيرونا صاحب المركز الحادي عشر (30 نقطة) الأربعاء.



المصدر: بي إن سبورت

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