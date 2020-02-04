رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول أمام شروزبيري اليوم 4-2-2020 بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول أمام شروزبيري اليوم 4-2-2020 بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق ليفربول الانجليزي اليوم الثلاثاء نظيره شروزبيري تاون، في لقاء الاعادة بين الفريقين من الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ملعب مباراة ليفربول وشروزبيري

يحتضن ملعب الأنفيلد مواجهة ليفربول وشروزبيري، والتي من المتوقع أن يحسمها متصدر البريمير ليج لصالحه.

موعد مباراة ليفربول وشروزبيري

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تنطلق مباراة ليفربول وشروزبيري اليوم الـ4 من شهر فبراير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة .

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشروزبيري

وتنقل مباراة ليفربول وشروزبيري عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD2، ويعلق على اللقاء المعلق على محمد على.

يذكر أن ليفربول يدخل المباراة بمعنويات مرتفعه، حيث يفصل الريدز عن اتحقيق لقب البريمير ليج الغائب منذ 30 عام، 6 مباريات فقط لكي يحقق فيها الفوز من أجل التتويج بلقب البريميرلييج رقم 19 لبطولة الدوري في تاريخ النادي العريق