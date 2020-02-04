رياضة | جوارديولا يحدد صفقة الموسم بعد اقتراب رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحدد صفقة الموسم بعد اقتراب رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة جديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة التايمز، إن جوارديولا يريد التعاقد مع مهاجم صريح خاصة إذا غادر ليروي ساني جناح الفريق، لكنه يثير مخاوفه بشأن عدد الأهداف التي يستقبلها فريقه نتيجة لفشل النادي في التوقيع مع بديل لفينسينت كومباني في الصيف الماضي.

وكان قد تلقى ليروى ساني عقدا من فريق بايرن ميونيخ الألماني في الصيف الماضي، ولكن إدارة السيتي رفضت طرح فكرة رحيل اللاعب.

يذكر أن اللاعب الألماني قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في الصيف الماضي خلال مباراة ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية.