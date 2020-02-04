رياضة | عاجل.. طارق يحيي يعود للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طارق يحيي يعود للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد طارق يحيي نجم الزمالك السابق من جديد إلى القلعة البيضاء في منصب رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وسبق وتولى يحيي هذا المنصب قبل أن يتولة تدريب فريق طلائع الجيش ثم رحل عن الفريق العسكري ليقرر الزمالك إعادته مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يجتمع يحيي مع إدارة الزمالك في الساعات المقبلة لوضع الرتوش النهائية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ويستعد للزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود غدا الأربعاء على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري.

