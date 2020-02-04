رياضة | جاريث بيل يؤسس فريقاً للإشتراك في كأس العالم





قام الجناح الويلزي الدولي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل بتدشين مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية، أطلق عليها إسم "إيلفنز سبورتس".

ودخل بيل في شركة مع اللاعب السابق لاري كوهين، بالإضافة لمجموعة "38 إنترتينمنت" والتي قام بتأسيسها جوناثان كلارك.

وقام بيل بدعوة العديد من المواهب المهتمة بالألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، ومن ثم قد تتاح أمامهم فرصة الإنضمام للكيان الجديد "إيلفنز سبورتس".

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وصرح بيل: "يوجد هناك تشابهات بين كرة القدم والرياضة الإلكترونية، حيث يلزم بذل الجهد والتضحية والإلتزام، من أجل الإرتقاء وبلوغ القمة".