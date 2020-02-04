رياضة | هل يحتاج الزمالك مدرب أحمال.. خالد جلال يجيب

تحدث خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا ومواجهة النجم الساحلي والهلال السوداني.

وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" ان الأهلي وضع نفسه في موقف صعب بمجموعته الأفريقية وكان بإمكانه حسم التأهل مبكرا دون الدخول في أي حسابات.

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وأضاف أن الزمالك حقق مبتغاه من دور المجموعات بدوري الأبطال، وكل ما يريده حدث بالفعل وجميع اللاعبين شاركوا في افريقيا.

واسترسل أن النجم الساحلي هو أفضل منافس للزمالك في دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا، مؤكدا أن الزمالك ليس مستوى ثاني في دور الثمانية وقيمته كبيرة للغاية.

وتابع أن قوة مازيمبي على أرضه لأنه يكون وسط جماهيره ولكن خارج أرضه تكون نتائجه متعثرة. وأتم أن الزمالك ليس في حاجة لمدرب أحمال في الوقت الحالي.