رياضة | خالد جلال: وكلاء اللاعبين سبب عرقلتي في العودة للتدريب مرة أخرى

اعترف خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك بتأخر عودته مرة أخرى للتدريب في الدوري المصري الممتاز، بعد تجربته مع الفارس الأبيض.

وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" أنه تلقى عروضا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، بالاضافة إلى انه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل دون سبب واضح. Advertisements

وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتحكمون في تعيين المدربين للأندية بحكم علاقتهم برؤوساء الأندية وبالتالي دائرة المدربين تكون مقتصرة على عدد معيين.

وتابع أن هذا لم يغير من طريقته في مفاوضته مع رؤساء الأندية لتدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.

وأتم أن تم ترشيحه لتدريب الهلال السوداني ولكنها توقفت بعد التفاوض مع حمادة صدقي وظهوره في الصورة بقوة.