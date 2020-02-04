رياضة | علاء عبدالعال: كارتيرون فشل مع الأهلي ولم ينجح مع الزمالك حتى الآن

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أن كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك لم يحقق النجاح معهم حتى الآن.

وتابع عبدالعال في تصريحات خاصة لنمبر وان على قناة النهار: "غير مقتنع بتجربة كارتيرون في مصر كما أنه فشل مع النادي الأهلي " .

وأوضح : "الدليل على فشل كارتيرون مع الأهلي هو لقاء الترجي التونسي، بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر في تونس بثلاثية نظيفة"

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