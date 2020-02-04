رياضة | علاء عبدالعال: كارتيرون فشل مع الأهلي ولم ينجح مع الزمالك حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبدالعال: كارتيرون فشل مع الأهلي ولم ينجح مع الزمالك حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أن كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك لم يحقق النجاح معهم حتى الآن.
وتابع عبدالعال في تصريحات خاصة لنمبر وان على قناة النهار: "غير مقتنع بتجربة كارتيرون في مصر كما أنه فشل مع النادي الأهلي " .
وأوضح : "الدليل على فشل كارتيرون مع الأهلي هو لقاء الترجي التونسي، بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر في تونس بثلاثية نظيفة"
وعن حلم تدريب أحد قطبي الكرة المصرية ، أكد أنه في حال تلقي عرض لتدريب أحدهما ، سيختار الأهلي.
وأضاف : "عدم نجوميتي كلاعب أثرت على مشواري في التدريب، وصنعت نفسي كمدرب ولم اعتمد على نجوميتي".
وتابع: "تلقيت عرضا لتدريب سموحة بعد رحيل التوأم"