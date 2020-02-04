رياضة | منتخب مصر يحدد الموعد المبدئي لمواجهة توجو فى تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يحدد الموعد المبدئي لمواجهة توجو فى تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري الموعد المبدئي لمواجهة منتخب مصر لنظيره منتخب توجو، فى اللقاء المقرر إقامته فى مصر فى مارس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وكان منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري قد تعادل فى أول مواجهتان أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الماضي، ليرفع الفراعنة شعار لا بديل عن الفوز أمام توجو من أجل الصعود للكان القادمة.

ومن المفترض أن تقام مباراة مصر أمام توجو فى أحد أيام 23 وحتي 31 مارس القادم، ليحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يوم 26 مارس لمواجهة توجو ثم إرساله للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ليعتمد موعد اللقاء قبل يوم 7 فبراير القادم.

وكانت قرعة تصفيات الدور الثاني لقارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قد آسفرت عن وقوع مصر فى المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.