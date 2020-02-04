رياضة | علاء عبدالعال يكشف حقيقة رفضه التعاقد مع أليو بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبدالعال يكشف حقيقة رفضه التعاقد مع أليو بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أنه لم يرفض التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كشف علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، عن حقيقة رفضه التعاقد مع الدبابة السنغالية أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي الجديد.

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وأوضح عبدالعال في تصريحات خاصة لنمبر وان على قناة النهار: "رفضت شبيه بادجي ولكن لم ارفض بادجي فهذا غير طبيعي"

وعن حلم تدريب أحد قطبي الكرة المصرية ، أكد أنه في حال تلقي عرض لتدريب أحدهما ، سيختار الأهلي. وأضاف : "عدم نجوميتي كلاعب أثرت على مشواري في التدريب، وصنعت نفسي كمدرب ولم اعتمد على نجوميتي"

وتابع: "تلقيت عرضا لتدريب سموحة بعد رحيل التوأم"