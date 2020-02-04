إنفانتينو يوجه تحذيرا إلى أحمد أحمد: التحقيق في الفساد ما زال جاريا

الثلاثاء 4 فبراير 2020

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحذيرا شديد اللهجة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بسبب الفساد، مؤكدا فى تصريحات اليوم بأنه لن يسمح بوجود أى فساد مالى فى أى من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته للاتحاد الدولي.



وتحدث إنفانتينو خلال المؤتمر الدولي للصحفيين الرياضيين عن التحقيقات الخاصة بفساد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، مؤكدا أن التحقيق بشأن تلك الاتهامات ما زال جاريا، حيث قال: "أتمنى أن يكون كاف قد أدرك أنني سأكون قاسيًا للغاية تجاه الفساد".

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وأضاف: "ملايين الدولارات التى ننفقها يجب ألا تذهب إلى محفظة أى شخص، نريد أن نستثمر في أفريقيا، على سبيل المثال بناء الملاعب، بدون البنية التحتية وبدون الملاعب كيف يمكنك تطوير كرة القدم".

واختتم: "أحمد أحمد رئيس كاف تم تعيينه منذ ثلاث سنوات ويتبقى له عام آخر، التحقيقات في الاتهامات المقدمة ضده جارية، دعونا نرى ما سيحدث مستقبلًا".

جدير بالذكر أنه تم القبض على أحمد أحمد في يونيو عام 2019 بسبب اتهامات بالفساد عن طريق السلطات الفرنسية، ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.