تتويج منتخب الأردن بلقب بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار، أمس، على النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي شهدت مشاركة قياسية تمثلت ب2100 لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة من مختلف قارات العالم، وأسفرت منازلات اليوم الأخير التي حفلت بالإثارة من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، عن تتويج منتخب الأردن بالمركز الأول في جدول الترتيب العام حاصداً 10 ميداليات: «4 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات»، وحل المنتخب التركي في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات: «4 ذهبيات وبرونزية واحدة»، وجاء منتخب الصين تايبيه ثالثاً بذهبية واحدة وفضية واحدة و5 برونزيات.

وعلى صعيد النتائج الفردية أحرزت التركية روكي يلدرم ذهبية وزن تحت 49 كجم، وتوجت سو بويا من الصين تايبيه بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 53 كجم، وحققت التركية هاتيس ذهبية وزن تحت 57 كجم، فيما حققت الأردنية نتالي الحميدي ذهبية وزن تحت 62 كجم، وتواصل التفوق الأردني في منافسات فئة السيدات حيث نالت جوليانا الصادق ذهبية وزن تحت 67 كجم، وحققت نور تتار الذهبية الثالثة لتركيا ضمن فئة السيدات بفوزها بوزن تحت 73 كجم.

وحقق أكبر مفاجآت النسخة الحالية من بطولة الفجيرة لاعب المنتخب العماني شفيقاني فرشيد، والذي هزم صاحب برونزية بطولة العالم الأخيرة الأردني حمزة قطان في ثمن نهائي منافسات وزن فوق 87 كجم، والذي حقق ذهبيته اللاعب المكسيكي كارلوس سانسوريس، وانتزع البرازيلي ميغيل سواريس ذهبية وزن تحت 89 كجم، وفاز الأردني زيد مصطفى بالميدالية الذهبية لوزن 68 كجم.