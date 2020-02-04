شكرا لقرائتكم خبر عن ورد ومرض وساعة.. مواقف جمعت إكرامى بجماهير الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحب تجمع شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى مع جماهير النادى الأحمر استمرت خلال السنوات التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وهذا ما ظهر بعد إعلان الحارس رحيله عن الأهلى خلال الصيف المقبل، حيث حرص الجميع على دعمه، وانتشرت فيديوهات وصور اللاعب عبر صفحات السوشيال ميديا.

وهناك عدة مواقف إنسانية جمعت وحش أفريقيا مع الجماهير الحمراء، نرصدها فى التقرير التالى..



اكرامى و ابنته

عندما أعلن شريف إكرامى عن مرض ابنته أسيا وأنها تعانى بشكوى من القلب وتسافر كل فترة إلى لندن لمتابعة حالتها الصحية بعد أن خضعت لفحوصات هناك منذ أكثر من عام، نال تعاطف عدد كبير من الرياضيين والجماهير وقتها، وحرص عدد كبير منهم على الدعاء لها بالشفاء العاجل.



صورة اكرامى على الساعة و الكوب

نشر أحد مشجعى النادي الأهلي صورة على تويتر أظهرت حبه لشريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، طبع خلالها صورة حارس الأهلى على ساعة و"مج" وطبع اسم إكرامي على قميصه الخاص، ليرد شريف إكرامي على المشجع قائلا، "شرف ليا".

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كما قام أحد المشجعين فى مباراة الأهلى وتاون شيب بإهداء شريف إكرامى "ورد" فى المباراة التى جمعت الفريقين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 202018

حالة من عدم التوفيق حالفت الحارس الأحمر فى مباراة الاهلى والترجى بذهاب ربع نهائى دروى الابطال عام 217 ، و التى انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ، حيث فشل الوحش الصغير فى التصدى لكرة لاعب الفريق التونسى ، لتدخل المرمى بسهولة ، وسط دهشة وغضب جماهير الأهلى ، ولكن جاءت هذه الأزمة لتجعل الجماهير يكشفون عن حبهم لإكرامى ليقومون بالهتاف باسمه فى المران الذى سبق السفر الى تونس لخوض مباراة العودة ، تشجيعا له ، و فى مباراة العودة برفع لافتة مكتوب عليها " العب مايهمكش " لدعم اللاعل و مساندته ليتألق و يفوز الاحمر على الفريق المنافس فى أرضه .