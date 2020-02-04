شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنتى أجمل قلب.. السد العالى يهنئ ابنته "شهد" بعيد ميلادها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ابنته "شهد" بمناسبة عيد ميلادها، الذى يوافق اليوم، متمنيا لها عاما سعيدا، ونشر الحارس المخضرم، مجموعة صور له مع ابنته، عبر حسابه على تويتر وانستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى أحلى بنوتة، كل سنة وانتى أجمل قلب، بنتى وحبيبتى شهد القمر، عيد ميلاد سعيد والعمر كله سعادة وخير يا حبيبة بابا".

ويستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، ويحتفل اليوم الأربعاء السد العالى بعيد ميلاده رقم 47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

Advertisements





صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.





أصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

توج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب أفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.



