تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباراتى اليوم الثلاثاء فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلاقي الجونة نظيره وادي دجلة ، فيما يواجه طلائع الجيش ، فريق اف سي مصر .

وجاء أسماء الحكام على النحو التالى:

الجونة ووادى دجلة : نادر قمر الدولة ومصطفى حسين وايمن دعبس .. ومحمود حسين حكما رابعا

طلائع الجيش واف سى مصر : محمود بسيونى ومصطفى حسن ومحمود حسين على ..ومحمد السعداوى حكما رابعا

تقام مباراة الجونة ووادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوةم الثلاثاء على استاد الجونة الرياضى فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

تقام مباراة طلائع الجيش ونادى مصر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً.