شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يوقع غرامات مالية علي اللاعبين بعد الهزيمة من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين ، بعد الأداء الباهت فى لقاء الأمس أمام أسوان والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

وأكد رئيس الإسماعيلي أن تلك الغرامة تأتي، إرساءًا لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها المجلس بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والأنضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

وأحرز هدف أسوان الأول فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول الذى إنتهى لتماسيح النيل بنتيجة 1 /0 ، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى فى الدقيقة 58 ، إلا أن محمد عبد المجيد أحرز ركلة جزاء أسوان فى الدقيقة 69 .

كما شهد اللقاء طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء لعرقلة لاعب أسوان .