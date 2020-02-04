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نابولى يقهر سامبدوريا برباعية فى الدوري الإيطالي
الثلاثاء 4 فبراير 2020
حقق فريق نابولي فوزا مثيرا على حساب مضيفه سامبدوريا بنتيجة 4-2، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، بختام مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإيطالي.
وضع المهاجم البولندي ميليك نابولي في المقدمة عند الدقيقة الثالثة، وعزز إيليف إلماس من تقدم فريق الجنوب بهدف ثانٍ في الدقيقة 16، وقلص أصحاب الأرض الفارق عند الدقيقة 26 عن طريق الهداف المخضرم فابيو كوالياريلا.
فى الشوط الثاني، وعند الدقيقة الـ 73 سجل سامبدوريا هدف التعادل عن طريق مانويل جابياديني من ركلة جزاء، ولكن بعد 10 دقائق سجل نابولي هدف الفوز عن طريق المدافع الألماني دييجو ديمي، قبل أن يختتم المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز الرباعية فى الدقيقة 98.
مهاجم نابولي ميرتينز سجل هدفه الـ 119 في مسيرته مع نابولي في جميع المنافسات ليقترب من كسر رقم السلوفاكي هامسيك ( 121 هدفا) ليكون الهداف التاريخي لفريق الجنوب.
بهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 30 نقطة وأصبح التاسع في الترتيب، وتجمد رصيد عند 20 نقطة، في المركز السادس عشر.
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