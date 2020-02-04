شكرا لقرائتكم رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف فترة اغلاق الملعب لتطويره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إن الملعب سيتم إغلاقه للصيانة بداية من شهر أبريل المقبل لزرع البذور الصيفية ولريها، ولمدة 3 شهور وذلك حسب الاتفاق المبرم مع الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب.

وكان "الخليج 365" قد انفرد بقرار رئيس استاد القاهرة بإغلاق الملعب لمدة 3 شهور بداية من شهر أبريل المقبل .

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة في تصريحات تليفزيونية، "سنخاطب اتحاد الكرة يوم الثلاثاء لترتيب مواعيد ري الملعب"، مضيفاً "لكن بداية من شهر أبريل المقبل سنغلق الملعب حتى نهاية الموسم من أجل زرع البذور الصيفية للأرضية، وهذا ليس إغلاق لكن صيانة طبقا للعقد المُبرم مع الشركة المسؤولة عن أرضية الملعب".

وأضاف اللواء علي درويش ، "أبلغت وزير الرياضة بالأمر باعتباره يمثل الجهة المسؤولة عن الاستاد".

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من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة منتخب مصر أمام توجو فى شهر مارس المقبل فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وتقرر بصفة رسمية تحويل استاد القاهرة إلى هيئة استثمارية رياضية خلال الفترة المقبلة ، تقوم بالصرف على نفسها من موارد الإستاد الخاصة بدلاً من حصوله على دعم خلال الفترة الماضية من الوزارة.

يعد استاد القاهرة الدولي أو استاد الرعب كما يطلق عليه أحد اقدم الاستادات فى مصر و أكبرها سعة للجماهير و استضاف مؤخراً بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار ، واستضاف أيضاً مباريات منتخب مصر تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو والتى توج الفراعنة الصغار بلقبها.

تم تأسيس استاد القاهرة عام 1958، وقد وضع تصميمه المهندس الألمانى فيرنر مارش، وتم تسميته "استاد ناصر"، واكتمل البناء وتم الافتتاح عام 1960، وافتتح فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تزامنًا مع احتفالات يوليو.