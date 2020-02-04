إيمانويل يكشف وجه الشبه بين محمد إبراهيم ومحمد صلاح

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جدة - عمرو شويل تحدث إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمقاصة، عن رأيه في محمد إبراهيم لاعب الفريق البعيد عن المشاركة في الوقت الحالي مع الفريق الفيومي.
وقال أمونيكي في تصريحات تلفزيونية : "محمد إبراهيم لاعب جيد وإذا تذكرنا محمد صلاح انتقل لتشيلسي ولم يشارك ثم انضم إلى روما وأصبح الآن أهم لاعب في ليفربول الإنجليزي".
وتابع: "على اللاعب أن يحاول استغلال الفرصة التي تتاح له وبذل أقصى جهد لتقديم أفضل ما لديه".
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