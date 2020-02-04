شكرا لقرائتكم إيمانويل يكشف وجه الشبه بين محمد إبراهيم ومحمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمقاصة، عن رأيه في محمد إبراهيم لاعب الفريق البعيد عن المشاركة في الوقت الحالي مع الفريق الفيومي.

وقال أمونيكي في تصريحات تلفزيونية : "محمد إبراهيم لاعب جيد وإذا تذكرنا محمد صلاح انتقل لتشيلسي ولم يشارك ثم انضم إلى روما وأصبح الآن أهم لاعب في ليفربول الإنجليزي".

وتابع: "على اللاعب أن يحاول استغلال الفرصة التي تتاح له وبذل أقصى جهد لتقديم أفضل ما لديه".