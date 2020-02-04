شكرا لقرائتكم إبراهيم عثمان يوقع غرامات ماليه على لاعبي الاسماعيلي بعد أدائهم أمام اسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين ، بعد الأداء الباهت فى لقاء الأمس أمام أسوان والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على انه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الاسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

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حقق فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 16 التى تجمعهما على ملعب أسوان بمسابقة الدورى الممتاز .

وأحرز هدف أسوان الأول فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول الذى إنتهى لتماسيح النيل بنتيجة 1 /0 ، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى فى الدقيقة 58 ، إلا أن محمد عبد المجيد أحرز ركلة جزاء أسوان فى الدقيقة 69 .

كما شهد اللقاء طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء لعرقلة لاعب أسوان .