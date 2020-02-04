شكرا لقرائتكم بعثة منتخب مصر للرماية تطير الى هولندا للمشاركة فى بطولة "جراند برى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تطير صباح اليوم الثلاثاء ، بعثة منتخب مصر للرماية إلى هولندا للمشاركة فى بطولة هولندا الدولية " جراند برى" التى تنطلق بعد غدا و تستمر على مدار 3 أيام .

ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث ينطلق التدريب الرسمى يوم 5 فبراير الجارى، على أن تنطلق المنافسات يوم 6 من نفس الشهر و تستمر لمدة 3 أيام.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين، هدير السيد مخيمر وفريدة خالد ومحمد حمدى عبد القادر فى منافسات البندقية وسامى عبد الرازق وحافظ جمال حافظ ومسكات على إسماعيل ورضوى عبد اللطيف ونهال طارق و يارا عصام وسالى حمدى عبد الحكيم فى منافسات المسدس.

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وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير الجارى أيضا، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

وحصلت بعثة الرماية فى منافسات البطولة العربية بالإمارات مؤخرا على 7 ميداليات متنوعة شهر ديسمبر الماضى على صعيد المسدس والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء وسامى عبد الرازق على المركز الرابع رجال، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات علىى فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.