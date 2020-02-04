وادى دجلة ينهي اجراءات إعارة أحمد عاطف لنادى إرجوتليس اليونانى

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جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى وادى دجلة اجراءات إعارة أحمد عاطف لاعب فريق 1997 الذى تم تصعيده لصفوف الفريق الكروى الأول دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية، لنادى إرجوتليس اليونانى الذى يرأس إدارته ناديم ماجد سامى، نجل ماجد سامى رئيس النادى الدجلاوى. وكان مسئولو وادى دجلة تعاقدوا مع المهاجم الغانى رودنى أنطوى من أجل تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية المنقضية، وهى الصفقة الوحيدة التى أبرمها مسئولو الفريق الدجلاوى، وتمت إنهاء إجراءات قيد اللاعب الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

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