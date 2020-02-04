شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: لو عرض علي تدريب القطبين سأختار الأهلي ورفضت شبيه بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أنه في حال تلقي عرض لتدريب احد قطبي الكرة المصرية، سيختار الأهلي.

وأوضح عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "عدم نجوميتي كلاعب أثرت على مشواري في التدريب، وصنعت نفسي كمدرب ولم اعتمد على نجوميتي" مؤكدا أنه تلقى عروضا لتدريب سموحة بعد رحيل التوأم.

أكد علاء عبد العال،أنه لم يرفض التعاقد مع السنغالي آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولكنه رفض شبيهه.