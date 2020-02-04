الظهور الأول لـ «سلة الشارقة» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستهل لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في الخامسة من مساء اليوم المباريات، بلقاء فريق «إليت آثليتس السعودي» على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لحساب المجموعة الثانية، على أن يسبق اللقاء مباراة منتظرة لصالح المجموعة الأولى تجمع بين الفحيص الأردني مع الرفاع البحريني في مباراة تقام على صالة نادي الشارقة الرياضي.

وفي قمة إفريقية خالصة، يلتقي المجمع البترولي مع نظيره الأمل التونسي، في مباراة تقام على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في السابعة مساءً.