حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الحقاقة في المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز سن الحقاقة، ضمن «مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن» بميدان المرموم، كما تابع السباقات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

كسبت «الظبي» بشعار المجازف محمد عتيق المهيري «كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار» إضافة إلى 1.5 مليون درهم؛ وذلك بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 4 كلم في توقيت وقدره 5:46:4 دقيقة.

وسيطر «أدهم» لعتيق مطر القبيسي على صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة الجعدان، ليحصد البندقية ومليون درهم؛ وذلك بوصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 5:47:0 دقيقة.

وذهب «كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج»، ومعه 1.5 مليون درهم ل«النشمية» بشعار عبدالله صالح العامري، والتي حققت الإنجاز في توقيت وقدره 5:49:7 دقيقة.

وحقق «لهب» لعلي راشد الدرعي بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، ومليون درهم؛ وذلك بعد أن قدم عرضاً مميزاً، وحقق التميز في زمن بلغ 5:46:9 دقيقة.

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وأهدت «غزلان» مالكها حمد نافع الشدي المنصوري صدارة الحقايق البكار في الشوط الرئيسي؛ وذلك بتسجيلها توقيتاً وقدره 5:56:8 دقيقة، وأنهى «متعب» مسافة السباق البالغة أربعة كلم في زمن وقدره 5:52:8 دقيقة ليهدي الناموس إلى مطر محمد العامري، وأبدعت «راهية» بشعار حمد علي جابر المري في ثالث الأشواط للحقاقة البكار؛ وذلك بزمن بلغ 5:54:4 دقيقة، وكسب «مشعل» المملوك لسالم سعيد بن عمان المهيري صدارة الجعدان في الشوط الرابع؛ وذلك في توقيت وقدره 5:56:1 دقيقة.

وأبدى ملاك الهجن الذين شاركوا في المهرجان، سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي تم الإعلان عنها لسن اللقايا، والتي جاءت بواقع ثلاثة ملايين درهم لصاحب المركز الأول في شوط الكأس للقايا البكار المفتوح والإنتاج، إضافة إلى 2.5 مليون درهم بالنسبة لصاحب المركز الثاني، ومليوني درهم لصاحب المركز الثالث، و1.5 مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع حتى العاشر.

وتتجه أنظار عشاق رياضة الآباء والأجداد صباح ومساء اليوم إلى ميدان المرموم الذي سيكون شاهداً على انطلاقة منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن النسخة الثالثة ل«مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة».

وستطرح رموز سن اللقايا من خلال الفترة المسائية؛ حيث سيكون التنافس على أشده؛ للظفر ب«كأس ولي عهد دبي» و1.5 مليون درهم؛ من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح، جرى تخصيص الشوط الثالث والشوط الرابع لرموز الإنتاج؛ حيث ستكون الجائزة «كأس ولي عهد دبي للإنتاج» و1.5 مليون درهم في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح (إنتاج)، بينما ستكون جائزتا الشوط الرابع للجعدان المفتوح (إنتاج)؛ هي: بندقية الإنتاج، ومليون درهم.

وبالمقابل تشهد الأشواط ال14 الأخرى (محليات ومهجنات) تنافساً شديداً بين أبناء القبائل على السيارات (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب) لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيّمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.