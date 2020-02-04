شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لسباق الربيع للشراع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق مجموعة الربيع للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، المقرر انطلاقه السبت المقبل ل 7 أميال بحرية على كورنيش العاصمة أبوظبي، وكان السباق قد تم تأجيله الشهر الماضي بسبب الأحوال الجوية ، ويغلق النادي باب التسجيل بعد غد الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التسجيل لسباق الربيع للشراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.