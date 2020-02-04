الشارقة يضم تراوري وبيريرا.. وكلباء يتعاقد مع نافارون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم باب الانتقالات الشتوية في الخامسة مساء أمس لجميع معاملات قيد وتسجيل اللاعبين بأندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية إجراء 302 معاملة، بواقع 103 لأندية المحترفين، 77 لأندية الدرجة الأولى و122 لأندية الدرجة الثانية، من ضمنها 57 معاملة تمت في اليوم الختامي للمعاملات. وقال يعقوب العلي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين إن إجراءات القيد والتسجيل تمت في الفترة الشتوية بنشاط ملحوظ على مستوى جميع الأندية.

وشهد اليوم الأخير عدة تنقلات، ونجح فريق كلباء في التعاقد مع لاعب الشارقة ريكاردو جوميز كما تعاقد مع الهولندي نافارون فور لمدة موسم ونصف قادماً من نادي فيتيس الهولندي وسيكون اللاعبان بدلاً عن المجري جوجاك والبرازيلي هنريكي.

بينما تعاقد الشارقة مع الإيطالي عبد الله تراوري لموسم ونصف والبرازيلي لوان مارتن بيريرا لموسمين ضمن فئة المقيمين، وضم عمر جوهر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نادي خورفكان، والعُماني محمد المربوعي لمدة موسم ونصف قادماً من نادي الذيد.

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وأعلن نادي الوصل تعاقده مع المدافع الألماني كريستيان تراش «32 عاماً» كبديل لفابيو ليما الذي تم قيده كلاعب مواطن، كما تعاقد الفريق مع اللاعب حمدان عبد الرحمن العبيدلي في صفقة انتقال حر.

وأعاد شباب الأهلي قيد اللاعب ليوناردو داسيلفا واستغني عن السويسري دافيد مارياني، كما تعاقد الفريق مع الأوزبكي عزيز جانييف للمشاركة في البطولة الآسيوية. وأعار الفريق لاعبه سعود عبد الرزاق إلى خورفكان حتى نهاية الموسم.

وتعاقد العين مع البرازيلي فيلبي باربوسا لفريق 21 سنة كلاعب مقيم، وأعاد الجزيرة قيد لاعبه سعيد حزام بعد عودته من الخدمة الوطنية وضم الثنائي المصري عبد الوهاب موسى وأدهم خالد لفريق 19 سنة.

وضم حتا خلف الحوسني معاراً من الظفرة ، وتعاقد مع البرازيلي جوناثان سانتوس معاراً أيضاً من العين كما ضم حبيب يوسف.