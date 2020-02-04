مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كأس البولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية اليوم مباراتين ساخنتين في نصف نهائي كأس دبي الفضية، لا تقبلان أنصاف الحلول، حيث يتم الإعلان بختامهما عن طرفي نهائي بطولة كأس دبي الفضية للموسم 2019-2020، وما يلفت النظر أن مباراتي اليوم تمثلان سيناريو مكرراً بين الفرق الأربعة التي لعبت وجهاً لوجه في الجولة الأولى للبطولة.

ستكون البداية في الثانية ظهراً بمواجهة فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع فريق غنتوت بقيادة علي المري، تعقبها في الرابعة المواجهة العائلية التي تقود خلالها سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم فريقها الإمارات بمواجهة فريق (AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ولأهمية المباراتين حرصت اللجنة المنظمة على نقلهما مباشرة للمهتمين ومتابعي البطولة عبر الإنترنت من خلال البث المباشر لقناة بولو لاين.

وينشد فريق الحبتور مواصلة مشواره الناجح والفوز على فريق غنتوت في سيناريو مكرر في البطولة، حيث سبق أن فاز على غنتوت في بداية مشوارهما 10-9، وهو يتطلع لبلوغ نهائي البطولة المقرر له يوم الجمعة المقبل. وكان فريق الحبتور حقق فوزه الثاني على حساب زيدان السعودي بنفس النتيجة، والفوز الثالث جاء على حساب فريق الإمارات بنتيجة 11-10.5.

وفي نفس الوقت يتطلع غنتوت بقيادة علي المري لرد الدين لفريق الحبتور بتعويض خسارته الأولى أمامه 9-10، وكان قد خسر مباراته الثانية أمام فريق الشيخة علياء بنتيجة 7 8، وختم مشواره في الدور الأول الذي جدد آماله لبلوغ نصف النهائي بالفوز على فريق ذئاب دبي بنتيجة 10-9.

وبنفس الطموح تتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم لقيادة فريقها الإمارات لبلوغ النهائي، عقب مشوار ناجح خلال الدور الأول.