شمسة آل مكتوم: داعم قوي لمسيرة المنتخبات الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، بالشكر إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعمها الكبير ورعايتها للدورة، مؤكدة أنها أصبحت داعماً قوياً ومهماً لرياضة المرأة العربية وللمنتخبات الوطنية في البلدان المشاركة، ومنصة تستقطب سنوياً نخبة من الأندية واللاعبات للتنافس الحرّ والنظيف إلى جانب ما تنظمه من ندوات وورش عمل وملتقيات تصبّ في مصلحة تطوير واقع رياضة المرأة.

وأضافت لدى حضورها مواجهات الكرة الطائرة أمس: إن النسخة الخامسة من الدورة وبطولة الكرة الطائرة لهذا العام تبشر بالنجاح لما تشهده من مستويات كبيرة على الصعيدين الفني والبدني، كونها تضم العديد من الفرق القوية وهذه البدايات تبشر بنهائيات جيّدة».

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن خسارة الفريق الأردني مباراته أمام الوصل لا تعني أنه بعيد عن المنافسة بل ظهر بمستوى جيد يخوله الاستمرار، كما ثمنت مشاركة فريق الشارقة الرياضي بجانب الوصل التي أكدت على أهميتها للمنتخب الوطني للكرة الطائرة.