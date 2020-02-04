شكرا لقرائتكم خبر عن مها العتيبي: مستوى مشرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّرت مها العتيبي، مساعد مدرب فريق جامعة نورة السعودي، عن سعادتها بالمستويات القوية والمشرفة التي أظهرتها اللاعبات، وأشادت بالأداء الذي تحقق على أرض الملعب في الشوط الثاني، كما أثنت على خبرات لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، موضحة أن هذه هي المشاركة الأولى للاعبات خارج المملكة، وكان من الطبيعي أن يتدرجن في التأقلم مع أجواء المباراة، مؤكدة أن الفريق سيظهر بشكل مغاير في الجولات المقبلة في البطولة.
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